Ølgod: Lørdag den 28. september kl. 14 danner Kulturhuset i Ølgod ramme om en koncert med deltagerne i Hvide Sande Masterclass, der er for unge pianister, violinister, bratschister, cellister og kammermusiker - på og over konservatorieniveau. På denne koncert vil de to masterclass professorer Henrik Brendstrup og Ernst Kovacic og udvalgte unge, spille et dejligt program for strygere, og kulturhusets dejlige flygel vil blive brugt til forskellige kombinationer af kammermusikalsk sammenspil. /exp