I Varde har håndværkerne travlt. Her bygges og bygges, og særligt arbejdet på Boulevardbyggeriet og Digterparken har min opmærksomhed, og giver desværre anledning til bekymring. For hvem skal bo der? Er ventelisterne til en lejlighed i et alment boligbyggeri i Varde så lang?

Og ja, det bekymrer mig, for hvis ikke det er nuværende Varde-borgere der er husvilde og står på spring, kunne man så ikke få den tanke, at når man påbegynder effektueringen af regeringens plan mod parallelsamfund - jeg kalder det i denne sammenhæng for ghetto - og river de belastede ejendomme på Stengårdsvej i Esbjerg ned, ja så kunne mange af de indvandrere derfra få den ide at søge mod Varde?

Vi lever ikke i Ceausescus Tjekkoslovakiet, så borgmester Buhl kan ikke diktere hvem der må bo i Varde Kommune, og vi er heller ikke nået dertil hvor kommuner kan handle borgere mellem sig, som jeg ellers har hørt rygter om, at nogen skulle vide var aftalen mellem Esbjerg og Varde.

Den del af Varde som får adressen "Digterparken" som nabo, er idag en attraktiv del af byen. Huse handles til pæne priser, folk søger dertil og ser frem til at bo et ordentligt sted, med ordentlige naboer og gode muligheder for deres børn indenfor gå- eller cykelafstand.

Jeg håber, at hvis der skulle komme stor søgning fra Stengårdsvej mod Varde, så vil boligselskaberne fordele over hele kommunen så alle byer får få, og man ikke bare flytter Esbjergs problemer til Varde.