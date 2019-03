Birte Lybeck Thøgersen (60) Nr. Nebel:Jeg har været cyklende postbud i Nørre Nebel i 23 år, og har selvfølgelig fulgt rådhusets forfald. Jeg synes det er dejligt, at bygningen endelig bliver revet ned. Det var en skam at planerne med Niels Nygaards dansested ikke blev til noget, det ville ellers have været dejligt med ekstra liv i byen. Jeg tror, at Nørre Nebel er for stor til, at vi borgere kan stå sammen om at drive et sted med frivillige kræfter. Det er lettere at finde opbakning til i de helt små landsbyer som eksempelvis Lunde, hvor jeg kommer fra.Udstykning af parcelhusgrunde lyder som en god idé. Husene kommer i hvert fald til at ligge centralt. Det vigtigste er, at der endelig kommer til at ske noget med området. Jeg har været cyklende postbud i Nørre Nebel i 23 år, og har selvfølgelig fulgt rådhusets forfald. Jeg synes det er dejligt, at bygningen endelig bliver revet ned. Det var en skam at planerne med Niels Nygaards dansested ikke blev til noget, det ville ellers have været dejligt med ekstra liv i byen. Jeg tror, at Nørre Nebel er for stor til, at vi borgere kan stå sammen om at drive et sted med frivillige kræfter. Det er lettere at finde opbakning til i de helt små landsbyer som eksempelvis Lunde, hvor jeg kommer fra.Udstykning af parcelhusgrunde lyder som en god idé. Husene kommer i hvert fald til at ligge centralt. Det vigtigste er, at der endelig kommer til at ske noget med området.