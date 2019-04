Huslejestigninger på over 25 procent i almene boliger vækker undren i byrådet

Varde/Skovlund: Når huslejen stiger med over fem procent i et alment boligbyggeri på grund af forbedringer af boligerne, så er det altid en sag for byrådet. Samtidig skal byrådet godkende lånene til renoveringerne.

På det seneste møde skulle Varde Byråd godkende huslejestigninger for almene boliger i Varde og Skovlund. I Varde stiger huslejen med op til 26,93 procent for nogle almene boliger på Gl. Roustvej, mens huslejen stiger op til 14,6 procent for beboerne på Solbakken i Skovlund.

- Jeg har svært ved at forstå de regnskabsmæssige principper. Det er et udtryk for, at man ikke har sparet op, sagde Steen Holm Iversen (LA).

Han gik så langt til at sige, at han vil opfordre til at få pillet ved lovgivningen for at forhindre så store huslejestigninger.

- Hvis jeg selv boede der, ville jeg synes, det er lidt træls. Så vi bør kigge på det, sagde han.