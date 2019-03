Hus blokerer for enkes drøm om efterløn

Næsbjerg: 63-årige Susan Tronier kravler rundt, når hun ordner have. Både slidgigt og en efterfølgende ulykke har fyldt Susan Troniers liv med smerter, og i dag har hun en méngrad på otte procent, som betyder, at hun arbejder tre timer om dagen i et fleksjob.Hendes største drøm er at gå på efterløn, men det er umuligt i Susan Troniers nuværende situation. Hun hænger nemlig på et hus, hun købte med sin nu afdøde ekskæreste Palle. Derfor får hun besøg af boligprogrammet "I hus til halsen", som nu er i gang med syvende sæson. I programmerne, som kører over otte afsnit, tager designer Søren Vester og ejendomsmægler Line Franck rundt i hele Danmark for at hjælpe trængte hussælgere.

Lysere fremtid 21. maj

Her planlægger Søren Vester hvilke ændringer, der skal laves i huset, som indtil videre har været umuligt at komme af med, og sammen med husejerens familie og venner bliver ændringerne ført ud i livet. Imens kaster Line Franck sig ud anderledes markedsføringstiltag for at skabe opmærksomhed omkring huset, og samtidig får hun et overblik over husejerens økonomi og gør alt for at hive nogle favorable aftaler i land.Nu håber Susan Tronier, at ejendomsmægler Line Franck og designer Søren Vester kan hjælpe hende med at få huset solgt, så hun kan gå en lysere fremtid i møde. Om det lykkes, kan man se på DR1 tirsdag 21. maj kl. 20.