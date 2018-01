Hurtig alarmering: Genbo opdagede ild i lejligheden over for

Varde: En genbo var hurtig, da der fredag klokken 20.43 var ild i et køkken i en lejlighed på Hjortestien i Varde. Beboeren fik slået alarm.

Anmelderen kunne observere branden fra et vindue. Lejlighederne ligger over for hinanden.

Brandvæsenet kom med et slukningstog - det vil sige adskillige køretøjer. Dog havde beboeren opdaget en overophedet frituregryde på komfuret og fik lagt et håndklæde over. Ilden blev derfor kvalt, uden at de fremmødte brandfolk behøvede at gøre noget.

Der er begrænsede skader i køkkenet, efter der var ild i gryden.