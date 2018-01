Hurra vi overlever: Landsbykøbmand glad efter år med fremgang

Omsætningen i Lunde er så god, at butikken klarer sig. Her købmand Lis Vad sammen med fleksjobber Kirsten Dahl fra Varde. Foto: Morten Nielsen

Der skal en vis stigning i omsætningen til, at en butik kan klare sig. Den nødvendige stigning er til stede hos købmanden i Lunde. Der gennemføres i øjeblikket en mindre modernisering, og der arbejdes for at skaffe penge til større forbedringer.

Lunde: I øjeblikket gennemgår Min Købmand i Lunde en mindre modernisering, for butikken tror efter en tilfredsstillende omsætning i 2017 på fremtiden. Det er efter lukkelovens afskaffelse meget langt fra at være en selvfølge, at butikker i landsbyer overlever. - Vi har den omsætningsfremgang, der skal til, siger købmanden i Lunde, Lis Vad, som oplyser, at der skal en vis vækst til, for at butikken kan overleve. Lis Vad overtog butikken efter Henning Nielsen i 2012. Samme år blev lukkeloven afskaffet, og selvfølgelig er konkurrencen stor. - Vi har været nødt til at udvide åbningstiderne, siger Lis Vad. Butikken er nu åben hver dag fra klokken 07.30 til klokken 19.00. Det har betydet større omkostninger, men den nu udvidede åbningstid har tjent sig ind. Der er cirka ti ansatte i butikken. Der er tre fuldtidsansatte inklusive købmanden selv. Der er to fleksjobbere, og så er der en række ungarbejdere.

Lukkeloven Tidligere måtte kun butikker med en relativ lille omsætning holde åben alle ugens dage.Men efter 1. oktober 2012 blev alle butikkers åbningstid med få undtagelser - så som juleaftensdag og grundlovsdag - givet fri.



Det har været et slag for de mindre servicebetonede butikker, at konkurrencen i weekenden blev givet fri.

Hemmelighederne bag succesen En af hemmelighederne bag succesen er gammeldags lavteknologisk vareudbringning. Det er især pensionisterne i Lunde, som indtelefonerer deres bestillinger og får varerne bragt ud. Men der er også pensionister i nabobyerne Kvong og Lydum, som begge er uden butik, der får varer bragt direkte til bopælen. Butikken har vareudbringning fire dage om ugen. Men butikken tjener også på nethandel. Kunderne kan både hente pakker fra Post Nord og GLS i butikken. - Op til jul kunne vi mærke, at der nu for alvor handles på nettet. Der var travlt, siger Lis Vad. Det gavner butikken, at mange kunder så også handler, når de afhenter en pakke, og den handel bliver stadig mere vigtig.