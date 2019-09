Hundepatrulje fandt efterlyst 49-årig kvinde

Roust: Knapt havde Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyst en 49-årig kvinde på Twitter, før hun var fundet i god behold af en hundepatrulje.

Kvinden havde forladt sin bopæl i Roust søndag morgen, og havde ikke givet livstegn fra sig.

Politiet havde modtaget en anmeldelse om kvindens forsvinden over middag, og da det bliver oplyst, at kvinden frygtes at gøre skade på sig selv, bliver der sat beredskab, droner og hundepatruljer i spil omkring Roust-området.

Yderligere forstærkninger var også tilkaldt, men dem blev der ikke for, for kvinden blev heldigvis fundet i området omkring klokken 17:00.