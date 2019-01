Hun reddede hoppen Felicia fra at ende som hestebøffer: Heidi skabte en vinderhest

Der var ingen, der gad at ride på hoppen Felicia for 18 år siden. Derfor ville rideklub sende hende til slagtning. Men det forpurrede Heidi Gaardbo.

Varde: Der var ingen, der rigtig gad at ride på hoppen Felicia, som var 12 år. Hun blev brugt som elevhest i en rideklub i Varde, men fik mest lov til at stå stille i hesteboksen. Felicia er ikke en fuldblodshest. Hun er et gadekryds, og ingen kender hendes præcise fødselsdag, kun at hun er født i begyndelsen af 1989.

Men Heidi Gaardbo, 55 år, kunne godt lide at ride på Felicia. Da hun erfarede, at hoppen rangerede så lavt i klubbens hierarki, at det blev besluttet at sende hende til slagtning, greb hun ind og købte hesten.