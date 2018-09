Hun må nok til køreprøve: 31-årig kvinde overså sin ubetingede vigepligt og ramte bil

Varde: En 31-årig kvinde fra Varde skal efter alt at dømme til en køreprøve efter at have ramt en anden kvinde i krydset Gellerup Plantagevej - Roustvej. Bilsammenstødet skete tirsdag klokken 17.04.

Den 31-årige kvinde kørte ud på Gellerup Plantagevej. Her er der ubetinget vigepligt. En kvinde på 41 år fra Grindsted kørte mod Grindsted og blev ramt. Der skete udelukkende materiel skade. Den typiske sanktion for en vigepligtsforseelse er en betinget frakendelse af kørekortet.