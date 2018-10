Det specielle ved cremeserien er ikke alene, at der ikke findes mange produkter målrettet tatoveret hud. Det er også specielt, at serien er baseret på hamp - uden at man dog af den grund skal håbe på eller frygte en lille rus, hvis man smører det på. Der er nemlig ingen euforiserende stoffer i den anvendte hamp.

Varde: - Hun var da lidt ung til at komme hjem med en tatovering, siger Karina Hjorth, 51 år, Varde, om sin 22-årige datter Kristina Holm Hansen, der fik sin første tatovering for fem år siden.

Cremerne får Karina fremstillet på en fabrik i Sønder Omme - ligesom sine øvrige produkter. Den ikke-euforiserende hamp leveres af firmaet Møllerup Brands, som i øvrigt har den oprindelige Varde-dreng Henrik Rendbøll som direktør. Firmaet leverer også hamp til et teprodukt, som Karina blander. Formålet med teen er at sætte gang i forbrændingen, altså virke slankende. Hampeteen er også et nyt produkt i virksomhedens katalog. DM Skincares produkter sælges målrettet til brug for kurgæster på eksempelvis Skodsborg ved Øresund og Vejle Fjord.

Karina blander også en te baseret på hamp. Men man kan altså godt køre bil efter at have drukket den. Hampen er ikke euforiserende. Foto: Morten Nielsen

11 år med hudprodukter

Karina Hjorth er uddannet laborant og tog for cirka 11 år siden springet som selvstændig med firmaet DM Skincare. Det er et firma, som har baseret mange af sine produkter på hudplejende mudder. Den nye serie hedder Tattoo Care, og indtil videre distribueres cremerne fra Karinas webshop, som ligger i et baghus ved privatboligen i Varde.

- Jeg forsøger at få en aftale med butikker om at distribuere produkterne, siger Karina, der blandt andre holder sine forældre beskæftiget med at pakke til kunderne, der bestiller over nettet.

Der er også ved at blive lavet en aftale, så produkterne kan sælges gennem tatovørforretninger. Datteren Kristina Holm Hansen fra Varde læser til socialrådgiver, og hendes kæreste er tidligere tatovør.

Der er både cremer, til før man lader sig tatovere, til helingsfasen i ugerne efter tatoveringen, og endelig creme, som er beregnet til at vedligeholde tatoveringens farver.