Hun har næsten lige åbnet en danseskole: 22-årige Caroline scorer en hæderkronet pris

Varde: 22-årige Caroline Sander Jepsen etablerede i august en danseskole i Varde ved navn Dance Company Twenty. Torsdag fik hun den prestigefyldte Andelskasse-prisen ved et såkaldt aktionærmøde i Varde.

Den unge danseskoleindehaver kunne ikke selv være til stede, da hun var på vej hjem fra New York, hvor hun har søgt ny inspiration inden for fitness og dans. Så det var Carolines forældre, Jette Sander Jepsen og Thomas Jepsen, der tog imod prisen for datteren.

Hun er delvist opvokset i Sig nord for Varde.

Den kontante del af prisen er på 5000 kroner. Der følger også en skulptur med af kunstneren Jørgen Pedersen i Herning, som skal pryde Dance Company Twenty.

- Jeg ved ikke, hvem der har indstillet mig til prisen, sagde Caroline Sander Jepsen fredag formiddag på vej hjem fra USA.

Hun var klar til opgaver i Varde fredag eftermiddag - jetlag er ingen hindring. Men hun er glad for den anerkendelse, som Andelskasseprisen er et udtryk for.

"Andelskasseprisen tildeles som en særlig anerkendelse til en person eller et par, som har gjort en indsats ud over det sædvanlige i et af regionens lokalområder inden for det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område," hedder det i begrundelsen for, at Dance Company Twenty er udpeget.

- Jeg er meget ydmyg over for at have fået prisen, lyder det fra den 22-årige iværksætter.