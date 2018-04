Hun har arrangeret xterra og ravfestival: Tidligere eventchef skal udvikle Ølgods Erhvervsliv

Kirstine Faber Lauritsen blev tirsdag morgen præsenteret som ny erhvervsudviklingschef i Ølgod. Det er hendes drive og gå på-mod, som sikrede hende jobbet, siger formand for erhvervsforening.

Ølgod/Outrup: Som eventkoordinator og senere eventchef for ProVarde har hun blandt andet været med til at arrangere xterra-stævnet i Blåvand og ravfestivalen omkring Vejers. Tirsdag morgen blev Kirstine Faber Lauritsen præsenteret som ny erhvervsudviklingschef i Ølgod. Det er den stilling, som nuværende borgmester Erik Buhl havde i en årrække efter kommunesammenlægningen. Det er Ølgod Handel & erhverv, der har ansat Kirstine Faber Lauritsen, og formand Bjørn Rasmussen fra BR-EL sagde på morgenmødet, at han allerede har store forhåbninger til den ny erhvervsudviklingschef. - Hvis man giver Kirstine en opgaver, så løser hun den hurtigt. Det har vi allerede nydt godt af i bestyrelsen, sagde han. Efterfølgende fortæller han JydskeVestkysten, at han henviste til et bestyrelsesmøde, som Kirstine Faber Lauritsen blev inviteret med til. Hun havde halvanden dag til at forberede sig, men havde alligevel sat sig grundigt ind i alle punkter, ifølge formanden. Han siger også, at det især er hendes drive og gå på-mod, der sikrede hende jobbet.

Det vil hun Kirstine Faber Lauritsen uddelte ved morgenmødet et stykke papir med de indsatsområder, som hun vil satse på.Punkterne var:



Opdatering af hjemmesiden.



Kompetenceudvikling.



Samarbejde med Ølgod Efterskole.



Netværksaften for medlemmer.



Ny festival.



Ølgod Væksthus.

Ikke flere events Kirstine Faber Lauritsen har en professionsbachelor i leisure management, hvilket kan oversættes som fritidsledelse, og hun har i ProVarde kun arbejdet med events. Det vil Ølgod Handel & Erhverv nyde godt af på den måde, at hun har kompetencerne til let at kunne afvikle et late night-arrangement, mener Bjørn Rasmussen. Til gengæld betyder valget af Kirstine Faber Lauritsen ikke, at Ølgod skal have flere events. - Vi skal ikke have xterra hertil, siger han.