Nørre Nebel: Frida Christensen, 75 år, var mandag før middag på vej ind i biblioteket, som ligger i Kulturhuset i Nørre Nebel. Hun skal have fornyet sit blå sygesikringsbevis. Der er borgerservice i biblioteket på nogle udvalgte tidspunkter.

Men nu er Kulturhusets fremtid i fare. Frida Christensen modsætter sig planerne om lukke kulturhuset og flytte aktiviteterne til skolen lige over for.

- Det var det samme med svømmehallen, den ville kommunen også lukke, siger Frida Christensen, som ikke lægger skjul på, at hun føler, at Nørre Nebel bliver glemt og klemt.

Et eksempel er, da politikerne for syv til otte år siden ville lukke svømmehallen. Da gik borgerne i aktion. De nøjedes ikke med at protestere. De bidrog også aktivt til renoveringen, der bragte svømmehallen på fode igen. Borgerne forpurrede lukningen, og svømmehallen er der endnu.

- Vi kan gøre det samme igen, siger Frida Christensen, som vurderer, at Nørre Nebel ikke bare overgiver sig.

Men hun undrer sig over, at byen står for skud - igen.