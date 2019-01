Hun ejer byens sidste tøjbutik: Jeg skal nok klare mig

Forretningmand er ikke optimistisk hvad angår butikkernes fremtid i byer under 20.000 indbyggere. Men det kan lade sig gøre at drive butik, også når mange andre lukker.

Agerbæk: Ølgod frygter butiksdød, og forretningsmanden Frank Møller fra den Varde-baserede butikskæde Westvind forudser, at butiksdød også vil ramme i Vardes nuværende butiksgader. Han mener, at butiksdød er en trussel for alle byer med færre end 20.000 indbyggere. Hvordan er vilkårene i byer, hvor frygten er blevet til virkelighed og en del butikker er væk? En sådan by er Agerbæk.

Gitta Pedersen er 56 år og har i cirka 18 år drevet butikken Telma i Agerbæk, der handler med dametøj og sko. Hun ejer den sidste tøjbutik i byen.

- Men det er jo en blandet landhandel, siger Gitta, som har kunnet betragte, at butiksdøden har hærget i Agerbæk. Der er lukket to tøjbutikker og tre banker i hendes tid.

I ordet blandet landhandel ligger, at Gitta blandt andet sælger produkter fra DanskeSpil, og i 2012 ramte en gevinst på små 44 millioner kroner én af butikkens kunder. I 2008 var der en præmie på cirka en million til en kunde.

- Der er stadig butikker i Agerbæk. Der er to dagligvarebutikker, der bager og elbutik og byggemarked. Det betyder, at der stadig kommer mennesker, siger Gitta Pedersen.

- Jeg kan klare mig. Jeg tjener vel stadig det samme, som da jeg begyndte. Men da var der så også etableringsudgifter, siger Gitta Pedersen, som ejer ejendommen med sin mand.