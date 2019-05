Hul i hovedet: Invasiv plage slipper for buejægerens pil

- Mårhunden, den må vi ikke skyde. Det er sket for mig to gange, når jeg har siddet i en hochsitz. Jeg kan slet ikke se nogen grund til, at vi ikke må skyde den, når den truer den danske fauna, siger Hans Jørgen Hansen.

Og han kan få helt røde ører over sin handling, som hans forældre først mange år senere fik fortalt. Han ramte fasanen lige i rumpen, så både pil og fasan var over alle bjerge.

Siden 2008 har Naturstyrelsen og DCE, Aarhus Universitet opgjort antallet af døde mårhunde i Jylland. De kan være skudt, dødfundne eller være dræbt i trafikken. Langt de fleste er skudt. Der foreligger endnu ikke tal for 2018.2008: 4. 2009: 48. 2010: 49. 2011: 65. 2012: 153. 2013: 118. 2014: 134. 2015: 258. 2016: 426. 2017: 1.264. Ifølge vildtudbyttestatistikken så blev der nedlagt 1.616 mårhunde i jagtsæsonen 2017/18, mens det foreløbige tal for 2018/19 lyder på 3.291 mårhunde.

Han finder det fuldstændig hul i hovedet. Også taget i betragtning at revisionen af jagtloven i en treårig forsøgsperiode giver buejægerne lov til at nedlægge

Tudetosset

For jagtloven er for buejægeren ret så ubøjelig. Det er først fra den 1. september, at buejægerne må skyde en mårhund. Men det er i forårsmånederne, når mårhunden får hvalpe, at reguleringen af bestanden virkelig batter. Og du må godt skyde en mårhund med riffel hele året.

Claus Lind Christensen, formand for Danmarks Jægerforbund, tager sig også til hovedet.

- Vi synes, det er tudetosset, når de har buen med på almindelig jagt, siger Claus Lind Christensen.

Har ser derfor meget gerne en ændring af praksis.