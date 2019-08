Hovsa: Børnehave må se langt efter legeplads på grund af ukendt dokument

Hvorfor er der ingen legeplads ved landsbyens nye børnehave? spørger forældre. Det skulle der have været, men så dukkede pludselig en mystisk hindring op fra gemmerne.

Lunde: Ved skoleårets begyndelse for nogle uger siden blev en ny børnehave i landsbyen Lunde ved Nørre Nebel taget i brug. Forældrepar er glad for, at familiens to børn nu er kommet til den nye børnehave, men én ting undrer virkeligt. - Der er slet ingen legeplads ved den nye børnehave, siger mor Susan Rosendal, 37 år. Det er en væsentlig kontrast til den børnehave, som børnene gik i frem til denne sommerferie. Den hed Børnehaven i Lundparken og bygningen ligger cirka en kilometer fra skolen. Her var nogle meget store arealer med legeplads.

1000 indbyggere Skolen i Lunde er en del af Blåbjergskolen, som også har afdeling i Nørre Nebel.

Der er cirka 1000 indbyggere i Lunde Sogn, som ligger sydøst for Nørre Nebel.

I den tidligere børnehave i Lundparken var der masser af areal til legeplads, som det ses i baggrunden. Foto: Morten Nielsen

Integreret enhed Susan Rosendal og manden Frank Andersen, 41 år, har datteren Naia, fire år, og sønnen Nuca på tre år. - Det er da godt, at de har flyttet børnene hen til skolen, siger Frank Andersen. Børnehave og skole bliver nemlig en mere integreret enhed, vurderer Frank. Men han synes også, at det er mærkeligt, at børnene havde langt bedre muligheder for at lege og i det hele taget være ude i den hidtidige børnehave. Der er kommet en mail til forældrene, hvor det bliver forklaret, at der endnu ikke er etableret en legeplads på grund af en manglende landzonetilladelse. - Det er da bare underligt, at vi ikke får mere at vide, siger Susan Rosendal, som dog lægger vægt på, at pædagogerne har fortalt, at børnene trives godt her i det nye skoleår, selv om legepladsen ikke fulgte med børnehaven.

Dokument dukkede op under høring Der er en forklaring på, at der ikke er en legeplads endnu. Under høring om etablering af legepladsen i landzone, dukkede der lige pludselig et hidtil ukendt dokument op, oplyser Thomas Jaap, som er direktør for plan, kultur og teknik i Varde Kommune. - Det dokument går tilbage til Blaabjerg Kommunes tid, siger Thomas Jaap. Lunde lå i Blaabjerg Kommune frem til 2007, men er nu en del af Varde Kommune som følge af kommunesammenlægningen. Det er på grund af dette altså ret gamle dokument, at legepladsen ikke fulgte med, da børnehaven flyttede. Dokumentet kom nemlig bag på Varde Kommune. Men der kommer en legeplads, spørgsmålet er bare hvornår: - Vi forsøger at finde en løsning, og jeg vurderer, at vi kan gå i gang med at anlægge legepladsen om en måned, siger Thomas Jaap.