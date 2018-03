Hovedrig og landskendt iværksætter om vejen til vækst: Medarbejderne er vigtigere end produktet

Cirka 100 erhvervsledere fik ny inspiration til vækst, da Varde Kommune tirsdag holdt topmøde på Campus Varde. Hovedtaler var Tommy Ahlers, der er formand for regeringens iværksætterpanel og kendt fra Løvens Hule.

Derfor vedtog Varde Byråd i fjor en vækststrategi med tre ben. Iværksætteri, kvalitetsarbejdskraft og rammevilkår. Og de to første ben var omdrejningspunktet for topmødet om vækst i Varde Kommune, som tirsdag fandt sted på Campus Varde.

Men hvis vi vil bevare vores lokale velstand og på mange måder høje kommunale servicetilbud som eksempelvis skoler, plejehjem og veje uden huller, så skal der vækst til. Ganske enkelt da der i fremtiden vil være for få til at bære byrden for de mange, der ikke er på arbejdsmarkedet.

Varde: På overfladen ser alt ud til at være i skønneste orden i Varde Kommune. Vesterhavet bruser for turisterne mod vest, Ølgod viser kommunens møbelmuskler frem i nord, køerne muher muntert i øst, mens den sydlige del med Varde Å og byen summer af småindustri og rækker ud efter Esbjergs indbyggere.

Det er andet år i træk, at Varde Kommune arrangerer et topmøde for lokale erhvervsledere.Som foredragsholdere var serieiværksætter og formand for regeringens iværksætterpanel Tommy Ahlers. Administrerende direktør Henrik Jørgensen fra LMP Production i Ølgod. Fabrikant Torben Blaaholm fra Blaaholm A/S i Næsbjerg og Esbjerg. Administrerende direktør Tom Axelgaard fra Good Valley (Axcon), Henne. Daglig leder Henrik Lauridsen, Intego i Skovlund og indehaver Verner Kristensen fra Partner Erhvervsservice i Skovlund.

Tusindvis af fejl

Og den gode medarbejder er vigtigere end produktet ifølge Tommy Ahlers, som var inviteret som hovedtaler. Tommy Ahlers er formand for regeringens iværksætterpanel, men er i den brede befolkningen mest kendt for sin deltagelse i tv-programmet Løvens Hule. Han har solgt virksomhederne Zyb og Podio for henholdsvis 235 og 330 millioner kroner.

- Jeg lærte, at det var rigtigt svært at rekruttere de rigtige. Du vælger kun rigtigt to ud af tre gange.

For ham er de tre vigtigste ting, om der er et marked. Derefter medarbejderne og først da produktet. Lidt i omvendt rækkefølge hvad mange finder gængs, hvor det er produktet og behovet for samme, som styrer processen.

- Enhver succes er resultatet af tusindvis af fejl, sagde han og henviste til Beethoven, Bach og Mozart, der med afstand var langt mere produktive end andre komponister og derved mere succesfulde.

Så op med ærmerne og smid janteloven over bord.

- Hvad tænker de andre om mig? Så er det lidt fjollet at fejle, sagde Tommy Ahlers om en af de største barrierer mod succes.