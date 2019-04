Flere gæster, flere huse og flere medarbejdere skaber behov for nye faciliteter

- Vi håber at se så mange som muligt til rejsegildet torsdag 11. april. Vi står klar med øl og pølser på vores nye adresse Houstrup Strandvej 4 fra klokken 14 og glæder os til at vise de nye lokaler frem til husejere, gæster, samarbejdspartnere og alle andre interesserede, siger Susanne Roslyng, bureauchef hos Esmark i Houstrup.

Houstrup: Når Esmark Feriehusudlejning 11. april holder rejsegilde på det nye lokalkontor i Houstrup, er det 3. gang siden august sidste år, at feriehusudlejeren lader kransen ryge til tops på et nybyggeri på Vestkysten.

Thomas Sørensen, der er medindehaver af Esmark, forklarer, at mange tyske gæster har fået øjnene op for Houstrup som ferieområde.

Esmark satser på nærheden til både feriegæster og sommerhusejere, som alle skal opleve, at det er let og ubesværet at være hos Esmark. Og det skal den 430 kvadratmeter store bygning være med til at sikre, blandt andet ved hjælp af et moderne værksted med professionelt værktøj og trailere, som husejerne kan komme og låne kvit og frit døgnet rundt.

Signatur for Esmark

Det nye kontor i Houstrup er det femte i rækken af stråtækte murstensbygninger, der er blevet en slags signatur for Esmark efter at det første af de nuværende 6 lokalkontorer blev bygget i Bjerregård i 2004 i den karakteristiske klitgårdstil med sten og strå, der er så typisk for kystlandskabet ved Vesterhavet.

- Jeg glæder mig rigtig meget til at rykke ind i den nye bygning sammen med mit medarbejderteam til august, hvor vi får nogle lækre faciliteter at tilbyde vores husejere og gæster. Det er sjovt at være en del den positive udvikling, siger Susanne Roslyng, der har arbejdet i feriehusbranchen i 34 år - de seneste 21 hos Schultz og nu Esmark.