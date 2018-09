Hotellejligheder, hytteby og autocamperplads er på vej til Ho

Ho: Der går forrygende på Blåvandshuk Golfcenter, der dog gerne vil se flere slag på golfbanen med udsigt til Ho Bugt. Derfor har ejeren af Blåvandshuk Golfcenter ansøgt om tilladelse til at opføre 100-150 ferielejligheder på Skallingevej 5.

Gården på den modsatte side er købt af Frits og Christian Anneberg fra Lunde og Tistrup. De har søgt om lov til at opføre op mod 80 naturhytter og 80 autocamperpladser på grunden, der grænser op mod Ho Bjerge. Og for at slå to fluer med et smæk er der ansøgt om at lave en ny samlet lokalplan, der muliggør byggerierne i det naturskønne område.

Det siger et flertal i plan og teknik ja til og indstiller nu til byrådet, at der laves et kommuneplantillæg og et lokalplansforslag.

- Det er ikke bare noget, vi laver. Der er en masse aspekter at tage hensyn til. Væksten kan godt gå hånd i hånd med naturbeskyttelsen, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Området er indenfor kystnærhedszonen, ligesom området rummer store natur-, landskabelige og kulturhistoriske værdier. Derudover er der en del paragraf 3-natur, mens også den meget sjældne og truede løgfrø er tidligere registreret i en sø i området.