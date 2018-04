Hotelejer Kristian Rossau vil sælge færdigretter

Agerbæk: Den 1. maj åbner Kristian Rossau fra Agerbæk Hotel for en ny forretningsgren. Han begynder at sælge vakuumpakket færdigmad. Det er et produkt, der i høj grad minder om det, som Det Danske Madhus for nylig også er begyndt at sælge til alle, der vil købe.

- Jeg har maskine og det hele klar. Vi er lige ved at sætte det i søen, siger Kristian Rossau.

- Det har faktisk lagt i min skrivebordskuffe siden 2004, hvor jeg havde en sous vide-fabrik i Esbjerg. Dengang var det uartige ord, altså "køle", "vakuum" og alle de andre, vi kom frem med, men det er blevet meget, meget populært nu at lave mad på den måde.

Sous vide er en måde at lave mad på, hvor man opvarmer vakuumpakket mad i et tempereret vandbad. Agerbæk Hotel laver selv sin mad med sous vide-metoden, og stedet har derfor erfaring i at tilberede vakuumpakket mad. Kristian Rossau introducerede sous vide i Danmark og havde altså i en periode også en fabrik i Esbjerg.