Hotel og boliger i Varde: Politikere er bekymret for byggeri ved åen

Debatten i byrådssalen om den nye plan for området omkring åen i Varde viser, at flere politikere er meget betænkelige ved hele eller dele af planen.

- Vi mister nationalparken og det, at vi kan gå fra et byområde og direkte ud i noget natur.

Den mest kritiske er Sandie Eis Ravn (S), der selv bor ned til området, der er en del af Nationalpark Vadehavet. Hun fortalte om, hvordan der er blevet beskåret træer for at give borger et bedre kig ned mod naturområdet.

Varde: Byrådet har sendt en strategisk helhedsplan for området omkring åen ved Engdraget, Torvegade og Slotsgade i høring. Det er en plan med blandt andet forslag om et hotel på handelsskolegrunden, forslag om at rykke Engdraget mod syd for at give plads til huse og forslag om både tårn og friluftsbad i området.

Helhedsplanen er en del af konceptet "Byer på forkant" fra Realdania, som har betalt 300.000 kroner. Varde Kommune betaler selv et tilsvarende beløb.Helhedsplanen kommer i høring i fire uger, ligesom Varde Kommune vil holde et borgermøde.Helhedsplanen "Vadehavet til Varde" har fem overskrifter: Tærsklen til nationalparken, Vadehavsbadet, tættere byggeri, boliger på kanten til nationalparken og stier i naturen.Bag helhedsplanen står arkitektfirmaerne Norrøn og Entasis i København.Planen bliver nu sendt i fire ugers høring. I høringsfasen vil der blive indkaldt til et borgermøde.

Ikke retligt bindende

Der var også andre kritiske røster. Stig Leerbeck (V) og Niels Christiansen (K) påpegede også, at planen betyder, at der kommer mindre udsigt mod åen. Steen Holm Iversen (LA) påpegede, at han ikke tror på, at mange vil bruge et friluftsbad. Og A.C. Hoxcer Nielsen (S) var bekymret for at bygge i så lave områder, når der er risiko for stormflod.

Det var Preben Friis-Hauge (V), der besvarede det meste af kritikken. Grundlæggende var hans synspunkt, at en "strategisk helhedsplan" godt må indeholde elementer, som byrådet muligvis ikke vil godkende i sidste ende, fordi planen ikke er retligt bindende, men skal bruges som inspiration og som grundlag til at søge fonde om medfinansiering til projekter i planen. Han er ikke bekymret for stormflod, da kommunen i andre byggerier har krævet, at selve boligarealet skal lægge højt, og han er sikker på, at den udfordring kan arkitekter også løse ved Engdraget.