Hotel og bageri i Ølgod: Der er rotter i kommunens smøge

Hotel Hjedding må holde lukket, fordi der er fanget en rotte på hotellet. Men det underliggende problem er, at der er rotter i kommunens smøge, mener både hotellet og Ølgod Bageri. Varde Kommune synes, den har gjort alt, hvad den kunne og skulle.

Ølgod: Hotel Hjedding har haft kortvarigt besøg af en rotte. Selvom den hurtigt blev fanget og aflivet, og der ikke er spor efter andre rotter, så betyder fundet af rotten alligevel, at hotellet er lukket til og med tirsdag. Fundet frustrerer både hotellets forpagtere og Hans Axfort, der ejer Ølgod Bageri. De har nemlig længe ment, at der færdes rotter i smøgen mellem hotellet og bageriet. I forsommeren blev der fanget ni rotter i smøgen, oplyser Lone Gregersen, der er den ene halvdel af forpagterparret på Hotel Hjedding. Smøgen er kommunens område, og de mener begge, at kommunen ikke har gjort nok for at fjerne rotteproblemet. - Det er dem (kommunen, red.), der sover i timen. De har fået et opkald fra mig her til morgen (mandag morgen, red.) om, at nu skal de se at komme i gang, siger Lone Gregersen.

Rotten på Hotel Hjedding Efter et formiddagsgilde søndag ser Lone Gregersen en rotte i et forrum på Hotel Hjedding. Døren ud til smøgen var åben, så den er formentlig gået ind.

Hotellet bliver lukket øjeblikkeligt. Lone Gregersens mand og søster fanger hurtigt rotten.

En rottebekæmper afliver rotten. Han finder ikke spor efter andre rotter.

Hvis der tirsdag stadig ikke er spor efter rotter - hvilket er forventningen - vil hotellet blive grundigt rengjort og desinficeret.

Hotel Hjedding forventer at genåbne onsdag.

Foto: Martin Ravn Kommunen har ikke gjort nok for at fjerne rotteproblemet i smøgen, mener Hans Axfort og Thomas og Lone Gregersen. Det afviser Varde Kommune. Foto: Martin Ravn

Har bekæmpet rotterne Varde Kommune har en helt anden udlægning. - Det, vi har kunnet sætte i gang og skal sætte i gang, når vi får en anmeldelse, har vi jo gjort. Vi har fjernet de steder, hvor de kunne være, siger Susanne Fast, leder af ejendomscentret i Varde Kommune. Hanne Hansen, der er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Varde Kommune, supplerer med, at der har været rotter under en træbelægning i smøgen, men det er blevet udskiftet med fliser, og der er lavet forbedringer på en kloak i smøgen.

Kloak udbedret Både hotellet og bageriet mener, at rotteproblemet stammer fra en specifik ejendom. Men det er der taget hånd om i maj, lyder det fra kommunen. Hanne Hansen fortæller, at mistanken om rotter i kloakken på ejendommen skyldtes, at nogle sten var sunket sammen. - Den kloak skulle gerne være ordnet, så der ikke er rotter, der render frem og tilbage der, siger Hanne Hansen, der fortæller, at det er testet med røg, at den nye kloak er tæt. - Det, vi har gjort nu (mandag, red.) er, at vi har sendt en anden kloakentreprenør op for at se, hvordan han ser, hvordan det ser ud, så vi er helt 100 på, at det er rigtige oplysninger, vi har fået.