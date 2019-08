Hotel lukket efter rottefund: Nu reparerer kommunen kloakkerne

Nogle kloakker bliver nu sikret mod, at rotter kan slippe ud af dem i Ølgod. Det sker efter et ekstra tjek, som kommunen stod bag mandag. Det skulle være sket for længe siden, lyder det fra hotel.

Ølgod: Der har været kloakker i nærheden af Ølgod Bageri og Hotel Hjedding, hvor rotter kunne leve, og hvor de kunne slippe ud og komme op til overfladen. Det viste et tjek fra en kloakentreprenør, som Varde Kommune mandag fik til at se på kloakkerne nær de to virksomheder. Det skete, efter en rotte havde været inde på Hotel Hjedding.

En ejer af en ejendom nær de to virksomheder fik i maj besked på, at der skulle laves kloakarbejde på grunden. Ifølge Susanne Fast, leder af Varde Kommunes ejendomscenter, viste det ekstra tjek, at kloakarbejdet var lavet, og der var rottespærrer på denne kloak, så rotterne kan ikke komme herfra.

Men i nogle tilstødende kloakker var der problemer, som der skal rettes op på hurtigt.

- Så der bliver repareret noget mere, siger Susanne Fast.

Når kloakker bliver repareret, betyder det ikke, at man bliver kvit med rotterne under jorden. Men det sikrer, at rotterne ikke får nogle veje op til overfladen.