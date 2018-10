Hos HTH tjener de ansatte 1.306 kroner til ejerne hver dag

Efterår og vinter er lavsæson for salget af køkkener. Derfor hygger HTH i Ølgod ekstra meget for kunderne med åbent hus både lørdag og søndag seks gange.

Ølgod: Mens træerne gør klar til at gå i flammer, så varmer de ansatte i HTH Butikken i Ølgod op til lang og kold vinter. Landets så absolut største køkkenfabrik viser frem af herlighederne og de nye tendenser til et funktionelt liv i køkkenet, som i mange hjem i dag er selve centrum for familielivet.

Det dufter af kartofler, porrer, løg og bacon og suppe kreeret af Henrik Cramon, mens filialchef Peder Gammelmark (55) viser Gudrun og Reiner Pedersen fra Gårde rundt i showroomet. De er på jagt efter nyt inventar til badeværelset, efter at de fik nyt køkken for et par år siden.

- Vi kan godt lide at komme herind. Det er en superbutik, hvor du får mange nye indtryk og ideer, siger Gudrun Pedersen, der også lige fik en portion porresuppe.

Og vi har som kunder forandret os rigtig meget de seneste ti år.

- Der er kæmpestor forskel. For ti år siden skulle alle have træbordplader. Men de skal have olie, siger Peder Gammelmark, som er en rigtig hjemmefødning og siden 1981 har været ansat hos HTH med nogle få afstikkere til Stark og BoConcept.