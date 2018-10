Horne-hallen har skrevet under på sit hidtil største arrangement

Hallen i Horne har netop booket en hundeudstilling med 2500 hunde. Så stort et arrangement har den lille by aldrig før huset i hallen.

Horne: Der er knap 500 indbyggere i Horne, til august næste år kommer der i løbet af en weekend 2500 hunde til byen, når der er DKK Nordisk hundeudstilling.

Det glæder halinspektør i Horne-hallen Thorkil Lindvig:

- Det er lidt svært ved at få armene ned, og vi kan godt lide udfordringer. Vi kan også noget herude i landsbyerne, siger han og fortæller, at det kræver lokale hjælpere:

- Vi ved, vi kan løfte sådan nogle opgaver, vi har et godt frivilligt opland, og det kommer det til at kræve.

Vejen til den store hundeudstilling, som bliver det største arrangement nogensinde i Horne-hallen, er sket via lokale kontakter.

- Vi har lokale folk, der går meget op i hunde. Området her er Dansk Kennelklub Kreds 11, og de kan søge om at få en udstilling, fortæller Thorkil Lindvig og tilføjer, at Horne-hallen sidste år var værter ved en vinterudstilling inde i hallen med 200 hunde.

- Det gjorde, at de gerne ville have os til at arrangere den nordiske udstilling, siger han.

Udstillingen er udendørs, og for at få plads til gæsterne, har hallen lejet jord af en lokal landmand til parkering.

Det forventes, at der kommer udstillere fra lande som Norge, Sverige, Tyskland og måske Holland.