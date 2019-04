"Homo Migrans" hedder den kommende skulpturudstilling i Ølgod

Ølgod: I perioden den 25. maj til 29. september vil Ølgod igen være vært for en skulpturudstilling, der denne gang hedder "Homo Migrans" og igen skabes i samarbejde med Dansk Billedhuggersamfund.

I år er udstillingens tema menneskets evige vandring.

I en overskrift for udstillingens mange værker har de inviterede kunstnere fået et lille uddrag af en FN-resolution om migration som et verdensomspændende problem, som betyder store økonomiske og politiske udfordringer for alle lande og befolkninger

De inviterede kunstnere har skabt værker som forholder sig til og beskriver temaet. I projektet ligger altså en idé om, at billedkunst kan medvirke til at "se spørgsmål fra en anden synsvinkel" og måske finde svar og mulige løsninger på disse udfordringer.

I hele udstillingsperioden gennemføres guidede rundvisninger og projektet er samtidig knyttet sammen med de årlige Kulturdage Ølgod 2019, hvor projektet vil blive et af kulturdagenes temaer.