Blåvand: Turisterne strømmer til den jyske vestkyst, og sjældent har der været mere liv i Blåvand, konstaterer Home Blaavand i en pressemeddelelse.

Bureauet var tæt på at overophede og har derfor hentet forstærkning i Peter Juul Jensen.

- Vi har haft en virkelig travl sommer. Vi har haft langt flere vurderinger og salg sammenlignet med sidste år og har også rigtig mange fremvisninger her i sommerperioden. Vi har derfor valgt at opruste, og jeg glæder mig helt vildt til at skulle arbejde med Peter, der uden tvivl er den helt rette mand til opgaven, lyder det i en pressemeddelelse fra salgschef i Home Blåvand, Karsten Hansen.

Peter Juul Jensen kommer fra seks år som ejerrådgiver i DanCenter Henne Strand. Inden han fandt den rette grund på sommerhusmarkedet, har han samlet mange års erfaring med salg - blandt andet med egen fotoforretning og som køkkensælger.

Peter Juul Jensen er 46 år og kommer oprindeligt fra Horsens. I dag bor han i Tarm med sin kone og to børn.