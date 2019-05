Varde: For lige godt to uger siden skulle Jens Sørensen fra Varde Golfklub ikke bruge mere end ét forsøg på at få bolden i hul. Det skriver klubben i en pressemeddelelse.

Hul 6, som den såkaldte "hole-in-one" fandt sted på, ligger 133 meter fra 5700 meter-teestedet. /EXP