Høsten begynder på onsdag

Varde: Dan Thomsen fra Assenhøj Maskinstation på Knoldeflodvej ved Varde, har travlt med at hente høsten i hus. Lige nu er de i fuld gang med at hente tredje slæt græs, men fra på onsdag gælder det frøgræs, raps, vårbyg og rug - i nævnte rækkefølge.

- I år har vi fået helt tilpas med varme og vand, så landmændene har god grund til at forvente en fin høst, både når det gælder halm og kerner, fortæller 33-årige Dan Thomsen, der ejer maskinstationen sammen med sin far Jørgen Thomsen.

Sammen med firmaets tre ansatte og en flok løsarbejdere har de lige nu lange arbejdsdage.

- Vi har alle maskiner i brug, og klipper efterhånden som de forskellige afgrøder modnes, fortæller Dan Thomsen, der selv er uddannet landmand.

- Min far og jeg har haft maskinstationen sammen siden 2012, og det kører faktisk så godt, at vi ikke behøver at reklamere. Når bare man yder en god service, og lige giver sig to procent mere, så kommer man langt, tilføjer Dan Thomsen om måden at høste nye kunder på.

Men lige nu gælder det ikke høsten af kunder, derimod om at få afgrøderne sikkert i hus, og hos Assenhøj Maskinstation er de godt på vej.