Hør historien om Ølgod-drengen der sælger postevand

Ølgod: Ølgod-dreng Jesper Kjeldsen, der sælger dansk postevand på karton som et bæredygtigt alternativ til kildevand på flaske, holder foredrag tirsdag 24. september kl. 19.30 i Kulturhuset, Vestergade 5, Ølgod.

Postevand er født ud af et ønske om en mere ærlig og bæredygtig tilgang til emballeret drikkevand. Han vil denne aften i Ølgod fortælle om sin snoede vej over det daværende Legoland Show Academy med musik og drama, ti år i Grønland, Kaospilotuddannelsen og et politisk engagement, som i dag er drivkraften bag hans firma "Postevand".

