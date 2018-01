Højvande overraskede: Børnefamilie og ægtepar måtte overnatte på naturhalvø

Skallingen: Et dansk ægtepar og en tysk familie med far, mor og to børn fik sig en overraskelse, da de ville køre hjem fra naturhalvøen Skallingen ved Blåvand nytårsdag om aftenen. Der var nemlig for meget vand på vejen, så det kunne ikke lade sig gøre at køre tilbage.

Det danske ægtepar kontaktede mandag klokken 18.05 politiet, som kunne oplyse, at højvandet ville kulminere omkring klokken 20.00.

Et par timer senere kontaktede det danske par atter politiet og oplyste, at både ægteparret fra Svendborg og den tyske børnefamilie besluttede at overnatte i bilerne på Skallingen. Der var ikke fare på færde for de to familier.