Højteknologisk sæd: Nu behøver vi ikke at aflive de nyfødte kalve længere

Det ville være nærmest være dagligdag at skulle sende kalve til destruktion, men det behøver personalet på gård ved Nørre Nebel ikke. Her investeres der i højteknologisk sæd.

Nørre Nebel: Det er ikke det sjoveste at starte arbejdsdagen med at skulle aflive et par kalve og sende dem til destruktion alene af den grund, at de tilhører det forkerte køn. Det slipper den seks mand store medarbejderstab på Davidsen Landbrug ved Nørre Nebel da også for, fordi sæden, som køerne insemineres med, er et højteknologisk produkt.

Det er Kent Davidsen, der sammen med sin far ejer Davidsen Landbrug. Far og søn ejer blandt andet en gård ved Nørre Nebel med en besætning på 400 jerseykøer. Det er netop inden for produktion af jerseymælk, at der går mange kalve til destruktion. Men ikke når man investerer i kønssorteret sæd samt sæd, der krydser jersey-malkekvæget med kødkvæg.

- Det kan tælles på cirka en hånd, hvor mange kalve vi kører til destruktion i løbet af et år, siger Kent Davidsen.

Med den produktion, der er på gården, ville tallet ellers ende på cirka 200 destruerede kalve uden den højteknologiske sæd.

Sagens kerne er, at jerseykvæg tilhører en lille race. Tyrekalvene er for magre og for benede til, at de kan give ordentligt kød. Det er billigere at destruere dem end at fede dem op til slagtning.

Det er til gengæld en fordel inden for mælkeproduktion, for den relativt lille jerseyko giver lige så meget mælk som større racer uden at spise lige så meget.