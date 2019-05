Højspændt politisk debat i rideskolen

Horne-Sig: Folketingskandidat Claus Christensen (V) besøgte forleden Horne Erhvervspark samt højspændingsledninger i Sig. Claus Christensen blev vist rundt i Erhvervsparken, som er etableret af Søren Hvidbjerg. Claus Christensen fik set så forskellige ting som produktion af miljøcertificerede trækasser og paller, en peruansk kaffeplantage-ejers kontor, samt et iværksætterfirma, der lever af at pakke produkter for andre firmaer.

Herefter besøgte Claus Christensen Else og Gareth Newtons rideskole i Sig, der ligger på den rute, som de fremtidige højspændingskabler vil følge. Der blev snakket energiforsyning og fremtid. Alle var enige om, at nu gjaldt det om at få så meget lagt i jorden som muligt, gerne fra syd for Næsbjerg og helst helt ud af kommunen. /EXP