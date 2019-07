Varde: Mens folk holder ferie er det højsæson for mange indbrudstyve. Senest er der anmeldt tre indbrudstyverier i Varde by. Det ene fandt sted på Troldhøj Allé. Her brød tyve ind i tidsrummet mellem mandag klokken 16.00 og tirsdag klokken 10.00. Tyvene kom ind ved at opbryde et vindue til badeværelset. Fra huset stjal tyvene kontanter og smykker.

På Nørremarksvej brød tyve ind i et hus i perioden mellem den 18. juli klokken 17.00 og tirsdag klokken 11.15. Her brød tyvene et vindue op til stuen. Fra huset stjal tyvene en del smykker, en bærbar computer, kontanter og en flaske whisky på 0,25 liter fra Stauning Whisky.

Ligeledes brød tyve ind i andet hus på Nørremarksvej. Det er sket i tidsrummet mellem mandag klokken 9.00 og tirsdag klokken 10.00. Her brød tyvene også et vindue op. Fra huset stjal tyvene et sæt højttalere af mærket Sonos, en soundbar fra Sonos, smykker og noget parfume.