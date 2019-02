Højredronningen Pernille trækker vælgere til: Men de vil gerne være anonyme

Varde: Folketingsvalget er ikke udskrevet, det er onsdag i februar, det regner, og mødet er kommet i stand med kort varsel.

Pernille Vermund, partileder i Nye Borgerlige, stiller op i Sydjyllands Storkreds, og hun har taget hul på valgkampen. Onsdag aften kom hun til et møde med kaffe og kage i Rådhussalen i Varde, og der var altså fyldt i den ganske vist ikke kæmpestore sal.

Mange fortalte venligt JydskeVestkysten, at de var kommet for at høre Danmarks nye højredronning. Men det der med navn og foto i avisen havde de ikke så meget lyst til. Men de kom fra forskellige dele af Varde Kommune.

Også en journalist fra Weekendavisen var til stede, og han fik beredvillige kommentarer fra interesserede, der dog heller ikke ville have deres navn frem.

"Stuerene bliver I aldrig", sagde daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) om DF. Det kan godt være, at tilhørerne ikke opfatter det som stuerent at gå til møde med Nye Borgerlige, men det kan jo ikke ses, når krydserne skal sættes i stemmeboksen.