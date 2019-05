Højere priser får ikke Anders Kristian til at skodde

På et rygerværtshus tror gæsterne ikke, at højere priser på cigaretter får en effekt på deres liv. Priserne stiger, hvis Venstre får sin politik igennem efter valget.

Varde: - Dyrere cigaretter får ikke mig til at stoppe med at ryge, siger Anders Kristian Overgaard Andersen. Han er militærmand, krigsveteran, med bopæl i Varde.

Efter valget er der imidlertid sandsynlighed for, at rygerne skal af med ekstra penge.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, som taler som partiformand for Venstre i valgkampen, har talt for, at en pakke kommer til at koste 60 kroner - cirka 15-20 kroner mere end i dag. I hvert fald hvis Venstre får magt, som partiet har agt.

- I så fald vil jeg begynde at rulle selv. Ellers også kører jeg til Tyskland og henter cigaretterne, siger Anders Kristian Overgaard Andersen.

I Tyskland koster en pakke cigaretter typisk 47,50 kroner - altså lidt mere end i Danmark nu.

Han får en øl på Varde-værtshuset Vindstyrke 12, hvor rygning er tilladt. Der er ingen tvivl om, at de øvrige gæster har nogenlunde den samme holdning som Anders Kristian, men der er også skepsis over for, om cigaretter nu vitterligt bliver så meget dyrere. Tør politikerne mon det? En eventuel prisstigning bliver næppe så stor, som Venstre har meldt ud, lyder det fra stambordet.

Her bliver der røget videre, lyder vurderingen ved bordet.