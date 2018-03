Høfde 4 - nyopført brasseri på Hvidbjerg Strand Feriepark - har fået gastronomipris

Oksbøl: Hvidbjerg Strand Ferieparks restaurant, Høfde 4, har på den tyske hjemmeside Campsite Award 2018 vundet i kategorien "gastronomi". Hjemmesiden, der hvert år nominerer og præmierer en lang række campingpladser i ti forskellige kategorier, har i år givet Høfde 4 en førsteplads.

- Vi er utrolig stolte, da Høfde 4 er en stor satsning fra vores side. Vi ved, gastronomi og især gastronomi med et nordisk og lokalt islæt er oppe i tiden, men derfra og til at vinde priser er der langt. Prisen går til et helt team af gode kræfter, som står bag restauranten, siger ejer af Hvidbjerg Strand Feriepark og Høfde 4 Steen Slaikjær i en pressemeddelelse.

- Vi lægger vægt på lokale råvarer defineret af årstiden, og på den måde sikrer vi, at den gastronomiske oplevelse er i fokus. Vi har også fokus på hele madoplevelsen forstået på den måde, at med Vesterhavet lige uden for døren, skal naturen også kunne mærkes indenfor. Det kommer blandt andet til udtryk i det design, som vi har valgt, siger chefkok Kristian Corell.