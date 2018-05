Hodde-Tistrup Hallen skyller det klamme toilet ud

Hodde-Tistrup Hallen har som forsøg indrettet et toilet med fotografier af Letbæk Sø, ligesom musikken lyder, når man låser. Rengøringen går som en leg, mens børnene nyder det.

Tistrup: Man sidder ganske enkelt i skovbunden ved Letbæk Sø, når man forretter sin nødtørft i et nyindrettet toilet i Hodde-Tistrup Hallen. Et digitalt toilet, som sammen med to andre toiletter på Tistrup Skole viser vejen til et trygt, anderledes og meget behageligt toiletbesøg. Toilettet er et synligt bevis på direktionens digitaliseringsstrategi om at indføre mere borgerrettet teknologi i Varde Kommune. Her med særlig tanke på børnene, der af et godt hjerte hader klamme skole- og haltoiletter og holder sig, til de kommer hjem. En stor undersøgelse med 4.000 skoleelever i Region Syddanmark viste i fjor, at hver fjerde skoleelev aldrig brugte skolernes toiletter. Men nu har toilettet fået en anden lyd i forsøgstoilettet, som har fungeret i seks uger. Helt bogstaveligt, da musikken går i gang, når man låser døren til toilettet. - Der er rigtig mange skolebørn, der ikke benytter toiletterne. Men nu er det en fornøjelse, siger centerleder Torben Haahr fra Hodde-Tistrup Hallen.

Digitaliseringsstrategi Varde Kommunes direktion har vedtaget en digitaliseringsstrategi med tre hovedtemaer. Det er digitaliseringsprocesser internt i kommunen, blanketter og indførelse af borgerrettede teknologier. Borgerrettede teknologier er delt op i tre. Fritid, erhverv og turisme og velfærd. Forsøgstoiletter i Hodde-Tistrup Hallen og Tistrup Skole er en del af borgerrettede teknologier.



Efter sommerferien vil Varde Kommune lave et inspirationshæfte til andre haller og skoler, som også meget gerne må besøge de nye forsøgstoiletter, som har kostet 125.000 kroner.

Penge at spare Både hvad angår børnenes brug af det nye toilet, ligesom rengøringen går som en leg. - Det er lidt det samme, som hvis du lejer et luksussommerhus med B & O, så passer du bedre på det, siger Torben Haahr, der sammen med en mindre gruppe har udviklet toilettet efter at have spurgt de mindste elever på Tistrup Skole om råd. Med 21 toiletter, der hver dag gøres rene, så er der faktisk mange penge at spare ved at gøre toiletoplevelsen til en oplevelse i sig selv i stedet for noget, der skal overstås. Hvis der spares tre minutter per toilet per dag i rengøring, så er der sparet en times rengøring. Det nye toilet har elektronisk sæbedispenser og vandhane. Og selve toilettet er sænket en anelse, da især de mindre piger gerne vil kunne nå jorden, når de er på toilettet.