Ho-boerne holdt hof og bød folket inden for

Åben Landsby i Ho er blevet et meget stort tilløbsstykke med et væld af aktiviteter.

Ho: En blå himmel med vajende Dannebrogsflag byder folk velkommen til Ho denne pinselørdag. En pinselørdag med Åben Landsby som for mange er en kærkommen anledning til at besøge det lille, men samtidig meget aktive samfund, der ligger i ly af Skallingen og Vesterhavets frådende bølger. Blandt andre ægteparret Majken og Bjarne Donslund fra Vejrup, deres toårige søn Peter og den kun syg dage gamle Johannes, som ligger trygt ved mors bryst. - Det er en hyggelig lille by. Det er bare stille og roligt. Og Skallingen er også et godt sted at bade, siger Majken Donslund. Hendes farmor og farfar har sommerhus i Ho, som for hendes familie derfor er noget ganske særligt.

Agerbækker på visit Det samme er det for Karen og Troels Sandager. Sidstnævnte var i mange år skoleinspektør på Agerbæk Skole. Men for seks år siden flyttede de til højlandet i Silkeborg, men nyder at komme ned på jorden og til havet ved Ho, hvor ægteparret i mange år har haft sommerhus. - Vi har det bedste af to verdener, siger Karen Sandager og stråler i kap med solen. De er sammen Ingelise og Bent Bollerup. Sidstnævnte var viceskoleinspektør på Agerbæk Skole. De, der i dag bor i Varde, havde tidligere også sommerhus i Ho, men har i dag et sommerhus i Blåvand. Og som traditionen byder, så skal de til Ho i pinsen, ligesom der på det faste oplevelsesrepertoire står en tur til Møn og en kulturtur til København. - Vi blev på skolen enige om, at vi skulle lave noget sammen, siger Troels Sandager.