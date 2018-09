Hjulsøgård kan finde plads til en ung i misbrug med en times varsel

Karin Glad fortæller, at en kommune eller forældre kan ringe, og så er Hjulsøgård Ung klar til at modtage den unge én time efter. Dermed kan en ung blive skærmet fra misbrugsmiljøet i en fart.

Frøstrup: Nogle unge med misbrugsproblemer får brug for hjælp her og nu. Det kan være en ung, der er begyndt at skylde mange penge og derfor skal væk fra gaden med det samme.

Hjulsøgård Ung Akut består af fem pladser til unge, der kan indskrives på den nye døgnafdeling inden for én time.Afdelingen bliver dog også brugt som en slags introduktion til Hjulsøgård Ung for de unge, der bliver indskrevet på behandlingstilbuddet. Det sker for ikke at blande unge, der kommer direkte fra misbrugsmiljøet, med unge, der er begyndt at være meget velfungerende.

Akutafdelingen kan de unge til gengæld kun være på i tre-seks måneder. Det er tid nok til at få den unge afruset, at få vendt rundt på dag og nat og til at få afklaret problemet, men en egentlig behandling er der ikke tale om.

De så behovet

Karin Glad siger, at hun bliver ringet op af tre-fem forældre om ugen, der oplever, at deres barn er i en desperat situation. Ofte fortæller forældrene, at nu har den unge selv sagt ja til hjælp, og så er det et problem, hvis der er ventetid på et behandlingssted. Derfor ser Hjulsøgård et klart behov for akutpladserne.

I nogle tilfælde er det forældrene selv, der betaler, men det er ikke det typiske, da mange forældre ikke har den økonomiske mulighed for det. Mere typisk er det, at forældrene ringer og får en vejledning i, hvor de skal gå hen i deres kommune for at få hjælp.

- Der er langt flere, der vil bruge pladserne, end der bliver givet bevillinger til, siger Karin Glad.