"Hjemmefronten 2" sætter fokus på familier til hjemvendte soldater

Kommunen støtter

- Når en soldat vender hjem fra internationale missioner med psykiske skader, er det en kæmpe udfordring for både soldaten og soldatens familie. Det er udfordringer, der kan være svære at tale om. Derfor er det vigtigt, at vi som samfund sætter fokus på emnet, og derfor er "Hjemmefronten 2" så vigtig, siger borgmester Erik Buhl (V) i en pressemeddelelse.

Erik Buhl peger på, at man fra kommunens side forsøger at støtte veteranerne og deres pårørende, blandt andet med en døgnåben hotline.

- Og vi tilbyder familiebehandling til børn, der er i sorg og krise. Det skylder vi dem som samfund, fastslår Erik Buhl.

"Hjemmefronten 2" får biografpremiere i september og vil blive vist i garnisonsbyer landet over.