Hjælp: Kvie Sø Efterskole risikerer at lukke inden åbningen

Kvie Sø Efterskole

Kvie Sø Efterskole er en specialefterskole for unge med blandt andet Downs syndrom, autisme og andre læringsvanskeligheder. Baggrunden for oprettelsen af skolen er, at der kun er en lignende efterskole øst for Storebælt.Efterskolen har den 6. maj indskrevet 31 elever til august 2019 og 42 elever fra august 2020. Der skal minimum være 35 elever for, at skolen kan løbe rundt.



Der er et krav om egenfinansiering på 2,6 millioner kroner. Indtil nu er der skaffet 1.830.000 kroner.



Der vil være i alt 14 medarbejdere på efterskolen, hvoraf de 12 er undervisere. Deraf en forstander og en viceforstander.