Historisk smedeværksted fra 1929 i Gårde lukker og slukker

Gaarde Smede- og Maskinforretning fra 1929 lukker. Kurt Nørgaard (64 år) er tredje generation og håber på, at han kan sælge bygningerne.

Han er gift med Ella (61 år), der i over 40 år har arbejdet i SuperBrugsen i Skjern. Ægteparret har i lige så mange år boet i Ølgod.

- Jeg har det lidt halvskidt. Det er vemodigt at lukke efter tre generationer. Min far lever stadigvæk og kan ikke forstå det, siger Kurt Nørgaard.

Kurt Nørgaards bror, Svend Nørgaard, døde af kræft i en alder af 67 år i juli. Og de havde begge talt om at sælge virksomheden, som både havde en landbrugssmedje og en VVS-afdeling. Sidstnævnte blev per 1. august solgt til Andersen VVS i Ølgod.

Gårde/Ølgod: En epoke slutter med lukningen af Gaarde Smede- og Maskinforretning fra 1929, som i tre generationer har været drevet af samme familie. Den nuværende ejer er Kurt Nørgaard (64 år), som sammen med sin bror, Svend Nørgaard, i 1979 kom ind i firmaet, da de sammen med deres far, Peder Nørgaard, byggede det nuværende værksted på Stationsbakken i Gårde. Peder Nørgaard havde overtaget landbrugssmedjen fra 1929 fra sin svigerfar, Helge Pedersen.

Der har allerede meldt sig flere interesserede købere af bygningerne, som Kurt Nørgaard her står foran. Foto: Henrik Reintoft

I dialog med køber

At han lukker virksomheden, der i 1990'erne havde 16 medarbejdere, skyldes, at behovet for smedearbejde hos de langt færre landmænd er faldet drastisk.

Han håber på, at bygningerne på i alt 1.845 kvadratmeter og grunden på 7.688 kvadratmeter kan sælges. Og han har sammen med ejendomsmægler og direktør Karsten Lindgård Jensen fra EDC Erhverv Poul Erik Bech i Esbjerg sat en skarp pris på 1,8 millioner kroner. Og der har allerede meldt sig flere interesserede købere.

- Det er prisen, der skal sælge det, da efterspørgslen efter erhvervsejendomme i Gårde ikke er så stor. Og vi er i tæt dialog med en interesseret køber, siger Karsten Lindgård Jensen.

Og det skal være for folk med pengepungen i orden eller en god bank som støtte, da det er svært at få belånt en erhvervsejendom i Gårde med et realkreditlån.