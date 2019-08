Historisk samarbejde: Tre oplysningsforbund og biblioteket er gået sammen

Som noget nyt er Varde Bibliotek, AOF Center Sydjylland, LOF Sydvest og FOF-Vest gået sammen om et arrangement.

Det har de gjort, for at få tidligere klimakommisær ved EU, Connie Hedegaard, til Varde for at belyse emnet: "Hvordan skal vi håndtere klimaet".

De fire aktører ønsker at give borgerne mulighed for at få belyst klimasituationen i en ufiltreret udgave.

- Connie Hedegaard har gennem hele sin karriere forsøgt, at løse de hurtigt voksende klimaforandringer. Rigtig mange mennesker vil gerne bidrage til at reducere klimaudfordringerne, men de ved ikke, hvor de skal begynde. Med Connie Hedegaards viden, er vi ikke i tvivl om, at de mange gæster får indsigt og viden, der kan gøre en forskel, siger Gitte Flycht, leder af FOF-Vest.

Der vil efter foredraget være mulighed for at møde to af de klimaaktivister, der arrangerer klimastrejke i Esbjerg den 20. september.

Arrangementet er onsdags den 18. september klokken 19 på Varde Gymnasium og billetter kan købes på arrangørernes hjemmesider.