Herning-firma skal bygge Vardes nye skole til 163 millioner kroner

Varde: Når klokken ringer ind til første skoledag i august 2021 på folkeskolerne, så bliver det en helt særlig dag for godt 900 elever og 80 lærere og pædagoger i Varde by. De træder ind i en topmoderne, ny skole med elever fra både den nuværende Sct. Jacobi Skole og Brorsonskolen. Sidstnævnte skal rives ned. Den nye skole ved Varde Fritidscenter hedder Frelloskolen og får et samlet indeareal på 9.576 kvadratmeter.

Varde Kommune har haft skolebyggeriet til en samlet pris på 163 millioner kroner i udbud. Et byggeri, hvor de deltagende firmaer har fået udstukket nogle rammer og så selv skulle komme med et bud på Frelloskolen.

Det er C.C. Contractor fra Herning, som vinder opgaven med at bygge Frelloskolen.

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at I har valgt det her projekt. Når man står heroppe, er det meget fedt, sagde direktør Jørn From fra C.C. Contractor i forbindelse med afsløringen af vinderprojektet i Varde Fritidscenter.

Firmaet har opført et lignende projekt i Herning Kommune, hvor man har bygget en ny skole i Snejbjerg ved Snejbjerg Hallen.