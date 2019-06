Nu er der helt nye lokaler til Emcare. Det er firmaet, som hvert år sørger for genoptræning til cirka 1000 borgere i Varde Kommune.

Varde: Både Jens Christian Sørensen, 68 år fra Agerbæk, og Winnie Hansen, 26 år fra Varde, er glade for et bestemt tilbud fra Varde Kommune. Begge er kommet ud af et smertehelvede på grund af genoptræningen, som lige har holdt flyttedag I denne uge har fysoterapifirmaet Emcare nemlig taget nye rammer i brug. Fra årsskiftet har Emcare haft kontrakten på den kommunale genoptræning i Varde Kommune. I forbindelse med udbuddet lavede Emcare en aftale med Varde Fritidscenter, at idrætscentret på Lerpøtvej byggede faciliteter til Emcare, som så lejer sig ind. Det er disse lokaler, som Emcare nu er flyttet ind i. Et nyt motionscenter i fritidscentret er så langt fremme, at Emcare har taget det i brug. Dog må øvrige brugere vente lidt endnu.

Genoptræning Emcare har kontrakten på kommunale genoptræning i Varde Kommune i seks år.

Emcare har 45 medarbejdere i de tre afdelinger i Varde, Oksbøl og Esbjerg.

I Esbjerg varetager kommunen selv opgaven med genoptræningen.

Søren Møller Kristensen og Søren Topgaard Nielsen i det nye byggeri i Varde. Foto: Morten Nielsen

Jens Christian kom med rollator I løbet af et år er cirka 1000 borgere i Varde Kommune igennem genoptræningen, og to af disse er altså Jens Christian og Winnie. Jens Christian faldt efter et blackout og brækkede lårbenet i slutningen af marts. Lårbenet blev straks sat sammen med skruer, og processen var smertefuld. - Jeg kom her med rollator første gang, siger Jens Christian Sørensen. Han er vant til at træne motionsløb, men sætter nu pris på den målrettede træning hos fysioterapeuterne. - Jeg er meget bedre nu, siger Jens Christian Sørensen om sin fysik. Han lægger så ikke skjul på, at det er traumatisk at få et blackout, og han har det svært med blandt andet balanceøvelser. Angsten for at falde igen er der. - Men jeg laver dem her, siger Jens Christian, som er tidligere bankmand og nu formand for Kvickly Varde. Der var ikke umiddelbart nogen påviselig grund til, at Jens Christian fik et blackout.

Svære smerter Også Winnie Hansen, 26 år, er kommet igennem svære smerter. For lidt over et år siden rev hun sit korsbånd i knæet over, da hun skulle hjælpe med at flytte en seng. Hun blev opereret to gange, senest i marts, da korsbåndet blev rekonstrueret. - Da var smerterne værst, siger Winnie, som har fået hjælp i Emcare. Hun træner også fitness. Winnie Hansen er social og sundhedshjælper men vil tage en uddannelse til social- og sundhedsassistent, når hun er meldt rask.

Det begyndte i Oksbøl Emcare har afdelinger i Oksbøl, Esbjerg og nu Varde. Én af ejerne er Søren Møller Kristensen. - Vi har oprettet afdelingen i Varde, fordi vi fik kontrakten på den kommunale genoptræning, siger Søren Møller Kristensen. Emcare blev grundlagt i den tidligere Blåvandshuk Kommune tilbage i 2004. Da blev afdelingen i Sportspark Blåvandshuk i Oksbøl stiftet, og Emcare stod for genoptræningen i den lille kommune. Senere kom afdelingen i Esbjerg, som nu er Emcares største. Afdelingen i Varde er i første omgang på ni ansatte. Her er Søren Topgaard Nielsen daglig leder.