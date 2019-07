Her stiger indbyggertallet: Derfor valgte 35-årig singlemor med to børn et landsbyliv

Det tager ikke lang tid, at finde en tilflytter i Alslev syd for Varde. I løbet af ti år er byens indbyggertal nemlig vokset med otte procent.

Nickie Schjødt Pedersen, 35 år, flyttede til Alslev i foråret med sine to børn på fem og ti år. Hun arbejder som lærer i Esbjerg Ungdomsskole, og hun er da også tilflytter fra netop Esbjerg Kommune.

Hun var søndag ude at løbe.

- Jeg er stadig ved at finde løberuter, siger hun om at finde sig til rette i det nye område.

Hun har købt et 1970'er parcelhus på 190 kvadratmeter. Her kan hun sidde for en lærerløn som singlemor med børn. Det ville ikke være muligt i selve Esbjerg. Nickie vil ikke offentliggøre, hvad hun har givet for huset, men priserne er bestemt til at komme i nærheden af. Det spiller selvfølgelig ind, at der kun er 10-15 km til Esbjerg.

Men Nickie er glad for at være flyttet nogle få kilometer over grænsen til Varde Kommune med to børn.

- Jeg kan godt lide børn- og ungepolitikken i Varde Kommune, siger Nickie Schjødt Pedersen, som ved, hvad hun taler om. Hun har nemlig været ansat som lærer på Tistrup Skole i Varde Kommune.

Varde Kommunes skolesystem er lige noget for hendes børn, synes hun.