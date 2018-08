Her rimer havetraktor på hjerte og fællesskab

Det er hans tre piger, hustruen Lis og de voksne døtre Anja og Heidi, der står for at få en afdeling af havetraktor Le Mans til Gårde hvert år. De tager sig af det administrative og det praktiske, mens Lindvig og de to svigersønner udgør Team Triple S - navnet dækker over svigerfar og to svigersønner.

- Vi rejser et telt, så publikum kan stå tørt, hvis det skulle regne. Det bliver ikke mindre sjovt at se på, hvis banen bliver til pløre, siger Lindvig Jensen.

Arbejdsulykken er fire år siden. Året inden havde Lindvig Jensens svigersøn været til havetraktor Le Mans i Højmark ved Skjern. Derfor tog de to kammerater fra hver sin side af viadukten midt igennem Gårde på studietur - og de blev så bidt, at der lørdag er havetraktor Le Mans i Gårde for tredje gang.

I værkstedet bag hjemmet på Stationsbakken i Gårde har han værktøj til at klare alle forbedringerne selv. Han er smed og tidligere selvstændig, men en arbejdsskade under montagearbejde i Afrika har gjort ham til flexjobber.

Gårde Le Mans er på lørdag fra klokken 11 til cirka 13.30.Havetraktorerne kører en tiendedel af et rigtigt Le Mans, hvilket svarer til to timer og 24 timers kørsel non-stop. Publikum kan gå i pit og tale med holdene fra 10 til 10.45. Adressen er Svandhøjvej 27, Gårde. Der er 12 tilmeldte traktorer. Fire fra Gårde, tre fra Sig og fem udefra. Sidste år var der cirka 300 tilskuere. Le Mans er ligesom byens erfaring med festivalen RolleRock med i Gårdes forsøg på at komme til DM i "Fantastisk Fællesskaber". Foreløbig er der optaget en film med byens aktive folk og aktiviteter, og den film bliver frigivet på Facebook den 3. september, hvorefter det gælder om at få flest mulige stemmer, så Gårde kan vinde i Region Syddanmark - hvilket vil give adgang til landsmesterskabet. Filmen om Gårde kommer også på TVSyd den 14. september, og også her kan der stemmes. Stemmekoden bliver: SYD7 Den 27. september bliver regionskonkurrencen afgjort.

Døtre stiller på standard-traktor

For at få flere unge med har han og Lindvig i fællesskab et ønske om at få en mere simpel klasse med i Le Mans, så det bliver billigere og lettere for unge at være med.

For at overbevise ledelsen i Le Mans stiller Glenn Hansens to døtre, Anne-Sofie og Cecilia, derfor i år op på en ombygget Partner, der næsten ikke er skruet i. I forhold til teamets super-håb, det røde lyn:

- Den der står i 35.000 kroner. Vi tuner jo og skifter alt ud, siger Glenn Hansen om sit teams røde lyn.

Den blå Partner til pigerne står i maks 1000 kroner, og har højst taget fire timer at sætte i stand indtil nu.

Den kan til gengæld kun køre 35-40 kilometer i timen, under det halve af farten i traktorerne på Team Case og Team Triple S.

- Det er ikke sikkert, de kommer langt bagefter. Banens sving er ikke beregnet til 80 kilometer, så de vil komme hurtigere ud af svingene, og deres traktor er heller ikke nær så tung, siger Glenn Hansen.

Han er lykkelig for, at han har sine piger med på holdet. Anne Sofie, på 22, har kørt med før, mens lørdag er første gang for Cecilia. Hun har først lige fået kørekort, og det skal man have.