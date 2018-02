Her går det godt: Vardes erhvervsliv er sundt

Under to procent af virksomhederne i Varde Kommune har økonomiske problemer. Dermed går det bedre her end for gennemsnittet af dansk erhvervsliv.

Blot én ud hver 55. virksomhed i Varde Kommune er enten under konkurs, tvangsopløsning eller andet, som påvirker den daglige drift i en sådan grad, at de ikke kan betale deres regninger.

Det viser data fra Det Centrale Virksomhedsregister, som regnskabsprogrammet Dinero har trukket.

Dermed klarer virksomhederne i Varde sig væsentligt bedre end landsgennemsnittet, hvor en ud af 31 virksomheder er under konkurs, tvangsopløsning eller lignende.

Bunden af statistikken domineres udelukkende af de storkøbenhavnske kommuner. Således er de 16 dårligst placerede kommuner alle placeret i hovedstadsområdet. Dårligst placeret er Albertslund Kommune, hvor hver 13. virksomhed er under konkurs, tvangsopløsning eller lignende.

- Tallene viser, at erhvervsdrivende bærer en væsentligt større økonomisk risiko ved at sælge til virksomheder i Storkøbenhavn end til fynske og jyske virksomheder. Hvis vi skal se på det positive, så klarer især vestjyderne og et par mindre danske øer sig fremragende. I den del af landet er der altså større sandsynlighed for, at virksomhederne betaler deres regninger, siger Martin Thorborg, administrerende direktør i Dinero.